Хабаровск, , 07:14 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Хабаровск секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 июля осмотрел мощности АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске Михаил Дегтярев

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Нефтеперерабатывающий завод — один из двух основных поставщиков высококачественных нефтепродуктов на востоке страны. Его мощность — до 5 млн тонн в год.

«На Дальний Восток приходится 40% рынка бункеровки России, и ХНПЗ относится к ключевым игрокам в нашем регионе. ⠀

Николай Платонович Патрушев поинтересовался технологической и экологической безопасностью объекта, его антитеррористической защищенностью. Также были затронуты вопросы импортозамещения при реконструкции завода, основных производственных линий и в стратегии его развития», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Патрушев и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с 5 июля обсудили развитие Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в Китай.