Хабаровск, , 10:22 — REGNUM Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым 5 июля обсудили развитие Большого Уссурийского острова и строительства грузопассажирского перехода в Китай.

Юрий Трутнев, Николай Патрушев и Михаил Дегтярев Правительство Хабаровского края

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«Все поручения даны, процесс идёт. Кроме того, в свете вероломных санкций коллективного Запада против России затронули тему возможного создания экспериментальной межгосударственной территории опережающего развития на территории Большого Уссурийского острова», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил Николай Патрушев 5 июля в Хабаровске.