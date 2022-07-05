Москва, 5 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. По предварительным данным, большинство комитетов Госдумы выступили против пересмотра международных соглашений на фоне санкции недружественных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

«Большинство комитетов Госдумы прислали пожелания, что ничего пересматривать не надо», — сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Так он отреагировал на предложения депутатов Госдумы от КПРФ денонсировать ряд соглашений с США, а также соглашение с Норвегией о морском шельфе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать и подвергнуть ревизии международные соглашения. Окончательные итоги этой работы будут представлены осенью, уточнила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»). Парламентарии проводят ревизию порядка 1400 международным документам, добавила она.