Ватикан, , 16:56 — REGNUM Папа Римский Франциск одобрил решение Верховного суда США отменить постановление от 1973 года, которое делало операции по прерыванию беременности законными на федеральном уровне. Об этом 5 июля сообщает Fox News.

Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский подчеркнул, что уважает решение суда, однако не стал обсуждать юриспруденцию решения сославшись на то, что он еще не успел ознакомиться с правовой системой США и историей вопроса.

«Я говорю вам правду. Я не понимаю его (решение) с технической точки зрения. Мне нужно изучить его, потому что я не очень понимаю, в каких обстоятельствах было принято старое решение 50-летней давности. Сейчас я не могу сказать, правильно было сделано (новое решение) или нет с точки зрения судебной практики», — заявил Франциск и уточнил: «Я уважаю решение».

Верховный суд США 24 июня пересмотрел дело Роу против Уэйда 1973 года и отменил вынесенное тогда постановление, гарантирующее право на прерывание беременности. Это означает, что американские штаты получают право самостоятельно вырабатывать нормы, касающиеся данной сферы. После решения Верховного суда уже в шести штатах США вступил в силу запрет на аборты.

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