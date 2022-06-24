Вашингтон, 24 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Аборты запретили в шести американских штатах — в Кентукки, в Луизиане, в Миссури, в Оклахоме и в Южной Дакоте, пишет 24 июня The New York Times.

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Это произошло в связи с тем, что 24 июня американский верховный суд отменил федеральные постановление о правах на аборт от 1973 года.

Поскольку в некоторых американских штатах существуют условные законы, не действующие обычно, но вступающие в силу после решения верховного суда, теперь создалась как раз такая ситуация.

Кроме того, в некоторых штатах есть законы, которые действовали ранее, до 1973 года, касающиеся абортов. Теперь, после отмены постановления, они активированы.