Ватикан, 5 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск одобрил решение Верховного суда США отменить постановление от 1973 года, которое делало операции по прерыванию беременности законными на федеральном уровне. Об этом 5 июля сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

Папа Римский подчеркнул, что уважает решение суда, однако не стал обсуждать юриспруденцию решения сославшись на то, что он еще не успел ознакомиться с правовой системой США и историей вопроса.

«Я говорю вам правду. Я не понимаю его (решение) с технической точки зрения. Мне нужно изучить его, потому что я не очень понимаю, в каких обстоятельствах было принято старое решение 50-летней давности. Сейчас я не могу сказать, правильно было сделано (новое решение) или нет с точки зрения судебной практики», — заявил Франциск и уточнил: «Я уважаю решение».

Верховный суд США 24 июня пересмотрел дело Роу против Уэйда 1973 года и отменил вынесенное тогда постановление, гарантирующее право на прерывание беременности. Это означает, что американские штаты получают право самостоятельно вырабатывать нормы, касающиеся данной сферы. После решения Верховного суда уже в шести штатах США вступил в силу запрет на аборты.