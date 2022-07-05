Вильнюс, 5 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Украина получит от Литвы дополнительные средства для проведения работ по восстановлению страны. Об этом 5 июля на пресс-конференции заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

Литва

«Литва переведёт дополнительно десять миллионов евро национальному банку Украины для незамедлительных восстановительных работ», — уточнила Шимоните, слова которой приводит пресс-служба литовского правительства.

При этом сроки перечисления заявленных средств в адрес Киева премьер-министр Литвы не назвала.

Она также добавила, что общая сумма средств, потраченных Вильнюсом на помощь Киеву, уже превышает полмиллиарда евро. Шуманите считает необходимым продолжать и ускорять оказание Киеву военной, гуманитарной и финансовой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве заявили, что передали Украине почти все возможные военные ресурсы и намерены «применять иной вариант». Так, в апреле киевскому режиму была направлена партии тяжёлых миномётов, остаточная стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В мае сообщалось о передаче Литвой на Украину двадцати бронетранспортёров, десяти грузовиков и десяти автомобилей для разминирования.

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