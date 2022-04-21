Вильнюс, 21 апреля 2022, 08:34 — REGNUM Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о передаче киевскому режиму партии тяжёлых миномётов, остаточная стоимость которых составляет десятки миллионов евро. Об этом 21 апреля сообщает агентство BNS.
По словам министра, военное ведомство регулярно направляет на Украину вооружение и амуницию, которые даже трудно перечислить.
В начале апреля председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас озвучил стоимость оказанной Киеву с начала кризиса помощи. По его словам, она составляет около €50 млн.
Напомним, 19 апреля литовский Сейм (парламент) почти единогласно (при одном против и двоих воздержавшихся) принял поправки к кодексу административных правонарушений и к закону о собраниях Литвы, запрещающие ношение георгиевской ленты и написание в публичном пространстве букв Z и V.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшим ответом на «крокодильские» действия России на Украине является продолжение поставок оружия киевскому режиму.
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