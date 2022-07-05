Донецк, , 13:51 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 13:20 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по этому городу десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что массированный артиллерийский обстрел территории Глушковского района Курской области осуществили вооруженные украинские формирования.