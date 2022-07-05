Курск, 5 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Массированный артиллерийский обстрел территории Глушковского района Курской области осуществили вооруженные украинские формирования. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале.

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«Сегодня 79-я годовщина начала Курской битвы, видимо, украинские нацисты решили отметить эту дату массированным обстрелом Глушковского района. Удары были нанесены по мирной инфраструктуре и жилым домам», — сказал глава региона.

Также Старовойт уточнил, что в попавших под обстрел населённых пунктах области ведут работы коммунальные службы, строители и социальные работники, добавив, что властями региона будет оказана максимально быстрая помощь в восстановлении жилья.

«К сожалению, темпы восстановительных работ оставляют желать лучшего и по предыдущим местам артобстрела. Но сделали работу над ошибками, усилили бригады строителей, надеюсь, что восстановление пойдет более интенсивно», — добавил губернатор Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что разминирование Лисичанска и Северодонецка, ранее освобождённых от киевских боевиков, начали войска ЛНР.