Москва, , 13:37 — REGNUM Новые ракеты «воздух-воздух» малой и средней дальности, которыми планируется оснащать истребители пятого поколения Су-57, дадут самолётам возможность более эффективно проявлять себя в воздушном противостоянии. Об этом 5 июля на селекторном совещании в Минобороны России заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Су-57 в небе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что с помощью новых ракет истребители смогут уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии «стелс».

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«Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолётов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии «стелс», — сказал глава Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу заявил, что государственные испытания новых ракет для Су-57 планируется завершить в текущем году. Также в планах в 2022 году поставить первые серийные партии в эксплуатацию.

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