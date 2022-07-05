Москва, , 13:08 — REGNUM Государственные испытания ракет «воздух-воздух» малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году. Об этом 5 июля на селекторном совещании в Минобороны России сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Истребитель Су-57 Aviasalon.com

«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — сказал российский министр.

Он добавил, что авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» разработаны конструкторским бюро «Вымпел», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году предприятия российского оборонно-промышленного комплекса создали опытный образец малогабаритной внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57. Новая ракета относится к классу «воздух-поверхность». В отличие от уже существующей гиперзвуковой ракеты для авиакомплекса «Кинжал», новая ракета для Су-57 имеет меньшие габариты и размещается внутри фюзеляжа самолёта.

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