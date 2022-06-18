Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Российские истребителя пятого поколения Су-57, которые были задействованы в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, показали при этом высокую эффективность. Об этом 18 июня рассказал заместитель правительства России Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Су-57 Rulexip

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно», — приводит его слова «Интерфакс».

Также вице-премьер РФ уточнил, что Су-57 в ходе боевого применения на Украине показали эффективную работу и о них были даны хорошие отзывы, а также добавил, что внутрифюзеляжное вооружение новых российских истребителей отработало безо всяких нареканий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель правительства России Юрий Борисов рассказал, что нарушением международных обязательств является передача киевскому режиму военной техники советского и российского производства, и потому Россия будет её уничтожать по мере попадания этого вооружения в зону боевых действий.