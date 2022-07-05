Москва, 5 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Для движения судов в Чёрном и Азовском морях Россия создала два гуманитарных коридора. Об этом 5 июля на селекторном совещании в Москве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Азовское море

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей. Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов», — уточнил глава Минобороны России.

Кроме того, по его словам, полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, поставленных верховным главнокомандующим. По его словам, на сегодняшний день приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения.