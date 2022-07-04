Москва, , 21:57 — REGNUM Десятки иностранных судов до сих пор не могут покинуть черноморские порты из-за мин и угрозы обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил на брифинге 4 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт в Херсоне Marion Golsteijn

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — отметил генерал-полковник.

Мизинцев подчеркнул, что Вооруженными силами России созданы необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов. Детальная информация о порядке их функционирования каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на международных каналах на английском и русском языках.

Между тем, киевские власти «продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора», отметил представитель Минобороны.

При этом, подчеркнул он, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. «Российская Федерация принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей», — сказал Мизинцев.