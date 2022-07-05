Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Мужчина по имени Роберт Кримо III, задержанный за стрельбу по людям в предместье Чикаго Хайленд Парке, оказался рэпером. Мотивы его атаки выясняются, сообщает газета The Washington Post.

Полиция США Tony Hisgett

Отмечается, что песни Кримо публиковались на платформе Spotify, исполнитель пользовался псевдонимом «Рэпер Awake». На YouTube-канале рэпер выкладывал ролики к песням, в том числе с жестокими сценами. Так, в одном из роликов вооружённый стрелок заходит в школу.

В сети есть также снимки с митинга бывшего президента США Дональда Трампа, где присутствует Кримо. Но убедительных данных о том, является ли он сторонником экс-президента, нет.

Пока статус задержанного после стрельбы Кримо — «лицо, представляющее интерес для следствия». Кримо 22 года, это худощавый белый мужчина с длинными чёрными волосами.

Правоохранители предполагают, что он, находясь на крыше здания, открыл огонь из мощной винтовки по праздничной процессии в центре города. В США 4 июля отмечали День независимости.

По данным службы скорой помощи, 26 человек были госпитализированы после стрельбы, семеро из них остаются в больницах. Как сообщало ИА REGNUM, погибли шесть человек.

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