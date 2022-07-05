Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Обещание не сдаваться и продолжать вести борьбу с эпидемией вооружённого насилия дал президент США Джозеф Байден в своём заявлении в связи с массовой стрельбой в пригороде Чикаго. Соответствующее заявление было распространено 4 июля пресс-службой Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер напомнил, что недавно он подписал первый за почти 30 лет значительный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия. Но, по мнению президента США, это лишь начало борьбы с «эпидемией вооружённого насилия».

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия», — сказано в заявлении Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пригороде Чикаго в штате Иллинойс во время парада в честь Дня независимости злоумышленник отрыл стрельбу. В результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения 24 человека. Полиция утверждает, что стрелявший действовал в одиночку и успел сделать несколько десятков выстрелов.

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