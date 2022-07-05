Задержанный за стрельбу в Чикаго публиковал рэп и жестокие ролики
Вашингтон, 5 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Мужчина по имени Роберт Кримо III, задержанный за стрельбу по людям в предместье Чикаго Хайленд Парке, оказался рэпером. Мотивы его атаки выясняются, сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что песни Кримо публиковались на платформе Spotify, исполнитель пользовался псевдонимом «Рэпер Awake». На YouTube-канале рэпер выкладывал ролики к песням, в том числе с жестокими сценами. Так, в одном из роликов вооружённый стрелок заходит в школу.
В сети есть также снимки с митинга бывшего президента США Дональда Трампа, где присутствует Кримо. Но убедительных данных о том, является ли он сторонником экс-президента, нет.
Пока статус задержанного после стрельбы Кримо — «лицо, представляющее интерес для следствия». Кримо 22 года, это худощавый белый мужчина с длинными чёрными волосами.
Правоохранители предполагают, что он, находясь на крыше здания, открыл огонь из мощной винтовки по праздничной процессии в центре города. В США 4 июля отмечали День независимости.
По данным службы скорой помощи, 26 человек были госпитализированы после стрельбы, семеро из них остаются в больницах. Как сообщало ИА REGNUM, погибли шесть человек.
Читайте также: Байден заявил о готовности бороться против «эпидемии вооружённого насилия»