Москва, , 17:25 — REGNUM Украина будет представлять из себя опасность для России, пока российские войска не выйдут на границу с Польшей. Об этом 5 июля ИА REGNUM заявил историк и публицист Сергей Марочкин.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После очередного ужесточения позиции Запада, начала блокады Калининградского анклава со стороны Литвы и окончательного решения о принятии в НАТО Швеции и Финляндии, Москва сделала очередной «жест доброй воли», подарив Зеленскому остров Змеиный», — заявил публицист.

Это означает полный и окончательный отказ от освобождения Одессы, а скорее всего и от Николаева, уверен Марочкин.

О необходимости освобождения Киева можно и не задумываться, считает эксперт. Максимум, о чем мы можем сейчас мечтать — это Харьков.

Великое множество публицистов, от «красного» оппозиционера Николая Платошкина до вполне лояльного Кремлю белого православного монархиста Егора Холмогорова соглашаются, что нынешняя нацистская Украина может существовать лишь как оголтелая анти-Россия. Подобная нынешним Польше, Литве, Латвии, Эстонии, но ещё более злобная и агрессивная, отметил историк.

«И если спецоперация не завершится полной победой, с выходом российских войск на всю протяженность границы с Польшей и другими членами НАТО, включая воссоединение с Приднестровьем, то любая граница с самостийной Украиной по любой линии превратится в хроническую кровоточащую рану. В непрерывную линию фронта, как это уже было на Донбассе с 2014 по 2022 годы», — заключил историк.