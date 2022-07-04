Сеул, , 12:00 — REGNUM Единственный южнокорейский ледокол «Араон» впервые после начала пандемии COVID-19 вышел в плавание для исследований в области климата. Об этом сообщает Korea Herald.

Корейский ледокол «Араон» Russiancouncil.ru

«Араон» покинул порт Инчхон для 92-дневной экспедиции, в ходе которой будут изучать причины аномальных погодных условий и влияния глобального потепления на арктический климат, морскую экосистему и подводную среду. Южнокорейские учёные планируют провести подводную съемку для получения информации о подводных обитателях с использованием современного оборудования.

Южнокорейское судно проведёт исследования в водах Северного Ледовитого океана, включая Берингово, Восточно-Сибирское и море Бофорта. Ожидается, что ледокол преодолеет более 15 тыс. километров.

Отметим, что единственный южнокорейский ледокол «Араон» был введен в эксплуатацию в 2009 году. Судно с водоизмещением более 7 тыс. тонн способно прорезать лёд толщиной в 1 метр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 1981 по 2020 год проводились исследования, где сравнивали концентрации морского льда и температуры поверхности моря. По итогам анализа оказалось, что темпы потепления в Северной части Баренцева моря «исключительны и соответствуют средним значениям потепления в Арктике в 2−2,5 раза и средним значениям глобального потепления в 5−7 раз». Увеличение, с которым связно уменьшение морского льда и повышение температуры воздуха.

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