Москва, 4 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. На фоне угрозы блокады Калининградской области лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил подумать о придании нового статуса Калининградской области, имеющей для России стратегическое значение, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Парламентарий предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — рассуждает депутат Госдумы.

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Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС. МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента России свои предложения по ответным мерам на блокаду региона со стороны Литвы.

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