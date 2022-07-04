Москва, , 04:39 — REGNUM России для ответа на вызов блокады Калининграда, устроенный Литвой и Западом в целом, придется коренным образом и в кратчайшие сроки менять стратегию существования, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире телепередачи РЭБ на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знаете, что ме это напоминает? Это мне напоминает съезд воров в законе. Это же кровавые все шутники… Это вот кандидат еще некоронованный — Макрон — подходит, а это уже престарелый такой. Это абсолютно уголовная внутренне ситуация. Дальше они устроили то, что они устроили в Литве. Уже немцы захлебнулись от этого, уже Европа заикается от того, что устроили. Потому что это перевоз грузов со своей территории на свою территорию. Какие санкции?! За что санкции? За то, что с Камчатки в Магадан повезут, тоже будут санкции?», — заявил Кургинян.

По его словам, «сумасшедшие идиоты» в Литве, тем не менее накладывают какие-то санкции. И ответить на это Россия может только заявив, что ее не устраивает складывающийся миропорядок, и что она готова повести человечество в другом направлении.

«Я понимаю, не устраивает гегемония, а все остальное? А превращение человека в служебного человека нас тоже устраивает? А вот эти гендерные безумия нас тоже устраивают? А то, во что превращается это клиповое сознание, когда исчезает вся культура, и западная тоже? Вот что все это вместе означает?», — продолжил Кургинян.

Он подчеркнул, что Россия уже постепенно начинает опамятоваться, переводя транзиты грузов по восстанавливаемому коридору Север-Юг, а это означает, что Россия противопоставляет «горизонтальному» миру западных (и не только западных) трубопроводов наш «вертикальный» мир новой геоэкономической стратегии. А все слова про новые экономические коридоры — это не пустой звук. Но делать это надо гораздо быстрее, пока банда воров в законе не придумала чего-то экстраординарного.

«Зачем этот бред литовский. Ясно, что они хотят показать, и не то, что Швеция и Финляндия вступят [в НАТО]. Они хотят начать мериться уголовными взглядами, кто отвернет. Это типичный стиль бандита. Поймите, у них нет ни малейших оснований сделать то, что они сделали с Литвой. Даже их вонючих поганых оснований у них нет. Мы везем со своей территории на свою. Но они же это сделали. Только когда Россия скажет, что она готова вести в другом направлении по всем направлениям, только тогда они опамятуются и поймут, что Россия — это всерьез и надолго», — добавил Кургинян.

Он также заметил, что России придётся каким-то образом для ответа на этот вызов строить новую страну. Мы должны засучить рукава и строить подряд все — начиная с высшей интеллектуалистики, фундаментальной науки, прикладной науки, кончая армией, которая нам нужна для этого.