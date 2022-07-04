Москва, 4 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Российские войска успешно завершили операцию по освобождению Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил 4 июля президенту Владимиру Путину.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

Шойгу сообщил, что за две недели были окружены и ликвидированы украинские группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Освобождены 25 населённых пунктов, самые крупные из них Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.

«Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики — Лисичанска», — сказал Шойгу.

Он добавил, что территорию Лисичанска сейчас освобождают от мин, мирным гражданам оказывают медицинскую и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны также доложил о потерях ВСУ. За две недели они составили 5469 человек, из них более двух тысяч — безвозвратные потери.

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