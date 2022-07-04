Москва, , 12:54 — REGNUM Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось взять в достаточно сжатые сроки. Об этом 4 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Символы ЛНР Stealth 007

Военнослужащий отметил, что территория ЛНР на данный момент освобождена на 100%. При этом на территории народной республики уже начался процесс нормализации мирной жизни. Также он ответил на вопрос, почему Лисичанск удалось освободить от украинской оккупации в более короткие сроки, чем он прогнозировал изначально.

«Когда мне задают вопросы, когда будет освобожден тот или иной населённый пункт я называю даже с запасом. Потому что, если будет ситуация, когда произойдет задержка, получится, что я соврал. У нас получилась такая картина, что за три дня мы взяли три города и кучу территорий, которые прилегали к ним. Это стало возможным в силу тех обстоятельств, что все наши силы и подразделения очень четко выполнили свои функциональные обязанности и не дали противнику возможность даже подумать, что он может нам противостоять», — сказал Алаудинов.

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