Москва, , 12:40 — REGNUM Аэропорт «Краснодар» может открыться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на замглавы Минтранса сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Аэропорт Краснодара Obakeneko

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«Замминистра транспорта Валентин Иванов обнадежил: сообщил о переговорах с Минобороны о возможности открытия аэропорта Краснодар в ближайшее время», — рассказала Костенко в соцсети.

Проблему доступности летнего отдыха парламентарии обсуждали на заседании комитета Госдумы по туризму. Костенко попросила проработать вопрос по ускорению перевозки туристов на побережье из Ставрополя (сейчас от 8 до 12 часов может ехать автобус в Геленджик или Анапу).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со спецоперацией закрыты 11 аэропортов на юге России. Из аэропортов на территории Краснодарского края работает только аэропорт Сочи, он выполняет функцию транспортного хаба.

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