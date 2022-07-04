Москва, 4 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Российские космонавты развернули на Международной космической станции (МКС) флаги Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), сообщили 4 июля в Роскосмосе.

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«День освобождения Луганской Народной Республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о «новом Дне Великой Победы», — говорится в телеграм-канале российской госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что 3 июля навсегда войдет в историю ЛНР.

Как сообщабл ИА REGNUM, 3 июля глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с полным освобождением территорий от украинских боевиков.

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