Луганск, , 17:27 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с полным освобождением территорий от украинских боевиков. Соответствующее видеообращение 3 июля опубликовал Telegram-канал Readovka.

Леонид Пасечник Mvdlnr.ru

«Сегодня случилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска при поддержке вооруженных сил России освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — заявил Пасечник.

По его словам, 3 июля, станет «новым днем Великой победы» для Республики.

«Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены. Поздравляю всех нас с этим новым днем Великой победы! Этот праздник, как и в далеком 1945-м году, тоже со слезами на глазах. Бои были тяжелыми и кровопролитными, и победа снова за нами. Так будет всегда!» — заключил Пасечник.