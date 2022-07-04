Москва, 4 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Российская военная полиция и автомобильная инспекция препятствуют проникновению диверсантов на территорию Украины и Донбасса, освобождённую в ходе спецоперации. Кадры работы этих военнослужащих обнародовало 4 июля Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная полиция

Военная автомобильная инспекция (ВАИ) и военная полиция Западного военного округа (ЗВО) несут круглосуточное дежурство на блокпостах. Военнослужащие проверяют население и автомобили, чтобы исключить проникновение диверсионно-разведывательных групп ВСУ и националистических батальонов на подконтрольную российским войскам территорию.

Диверсанты и националисты «под видом гражданских людей и используя гражданские автомобили могут совершать нападение на мирных граждан, желающих покинуть населённые пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно», добавили в Минобороны.

Кроме того, военные инспекторы сопровождают колонны с гуманитарной помощью. Они движутся впереди грузовиков с гуманитарным грузом и постоянно готовы к отражению провокаций.

На освобождённых территориях инспекторы регулируют движение, останавливают автомобили — и гражданские, и военные, — полностью проверяют все документы и техническую исправность машин.

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