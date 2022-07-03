Москва, , 12:53 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских нацистов. Об этом 3 июля сообщили в Минобороны РФ.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Официальное интернет-представительство президента России

«Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — сообщили в в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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