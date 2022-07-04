Лондон, 4 июля, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Профильные министерства Великобритании уже работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, пишет газета газета The Guardian.

Policy Exchange Лиз Трасс

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«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон. Над этим вопросом мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозка российских активов на Западе является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.