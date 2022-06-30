Москва, , 08:14 — REGNUM Заморозка российских активов на Западе является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

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«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории», — сказал он РИА Новости.

Венедиктов добавил, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

«Это всё равно, что поручить лисе сторожить курятник», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине США заявили, что заморозили около $330 млрд российских активов.

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