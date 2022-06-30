Москва, 30 июня 2022, 08:14 — REGNUM Заморозка российских активов на Западе является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
Венедиктов добавил, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине США заявили, что заморозили около $330 млрд российских активов.
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