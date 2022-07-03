Москва, 4 июля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Посол Сирии в РФ Риад Хаддад в интервью ТАСС заявил, что США, Запад и Турция перенаправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов», — сказал Риад Хаддад.

Он уверен, что таким образом «Украину превращают в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, гибель жителей Белгорода — на совести американских и английских военных, которые поставляют оружие украинским националистам, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.