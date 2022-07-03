Белгород, 3 июля 2022, 14:30 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил в больнице ребёнка, получившего травму при обстреле жилого района Белгорода со стороны украинских боевиков. Об этом 3 июля Гладков написал в телеграм-канале.
Он добавил, что по желанию родителей, власти региона готовы отправить мальчика в санаторий.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при атаке на Белгород со стороны Украины выросло до четырёх человек.
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