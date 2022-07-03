Белгород, , 12:58 — REGNUM Количество погибших при атаке на Белгород со стороны Украины выросло до четырёх человек. Об этом сообщил 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

По его словам, Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У», все они были сбиты системой ПВО. Одна из ракет упала на жилой квартал, произошёл взрыв.

«Четыре человека ранено, один из них ребёнок. Их жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков и добавил, что при необходимости пострадавших отправят в Москву.

Погибших, по информации на текущий момент, четверо. Один из них — российский гражданин, трое — граждане Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заявило о преднамеренном ударе украинских сил по жилым кварталам Белгорода и Курска в ночь на 3 июля. Для удара были применены ракеты «Точка-У» и беспилотники Ту-143.

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