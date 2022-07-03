Москва, 3 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Коммерческий спутник GeoEye-1 амеркианской компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до ракетного удара ВСУ по городу, пишет РИА Новости.

U.S. Air Force Спутник

Так, съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки региона 20, 22 и 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших при атаке на Белгород со стороны Украины выросло до четырёх человек.

Читайте также: Гладков: атака ВСУ на Белгород унесла жизни четырёх человек