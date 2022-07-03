Москва, 3 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Роскосмос готов развивать сотрудничество с Китаем по лунной программе, заявил 3 июля глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Роскосмос готов к углублению сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по исследованию и освоению Луны», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из важнейших дел в своей жизни глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает создание космодрома Восточный в Амурской области.

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