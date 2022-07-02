Москва, 2 июля 2022, 10:30 — REGNUM Одним из важнейших дел в своей жизни глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает создание космодрома Восточный в Амурской области. Об этом Рогозин написал в своём Telegram-канале.
Рогозин опубликовал видео, на котором видно текущее состояние второго стартового комплекса космодрома. Он отметил, что только стартовый стол под ракеты «Ангара» по площади равен двум футбольным стадионам.
«А ведь это — не единственное сложнейшее инженерное сооружение нового стартового комплекса. Есть еще командный пункт, комплекс заправки, 9 км подземных туннелей…» — добавил гендиректор Роскосмоса.
Он отметил, что планирует в очередной раз посетить космодром в начале июля. Рогозин подчеркнул, что считает создание первого в России гражданского космодрома «одним из важнейших дел жизни».
Строительство первого стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый пуск с этой площадки состоялся в 2016 году. Строительство первой очереди космодрома сопровождалось коррупционными скандалами.
В рамках второй очереди строительства на Восточном ведётся создание стартовой площадки под новые российские ракеты семейства «Ангара». Первый пуск тяжёлый «Ангары» с нового комплекса запланирован на 2023 год.
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