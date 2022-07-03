Москва, 3 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Три артиллерийских и пять минометных взводов украинских нацистов были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также за это время российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены: 32 пункта управления, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника киевских боевиков в 287-ми районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что до 120 зарубежных наёмников, воевавших на стороне киевского режима, были уничтожены ударом ВКС РФ в районе Николаева.