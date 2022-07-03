Москва, 3 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. До 120 зарубежных наёмников, воевавших на стороне киевского режима, были уничтожены ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в районе Николаева. Об этом 3 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики было уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого.

При этом официальный представитель Минобороны РФ утончил, что в результате огня российских военных 18 украинских боевиков было уничтожено, двое сдались в плен, а остальные разбежались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что свыше 60% личного состава потеряла 54-я механизированная бригада вооружённых украинских формирований в районе населенного пункта Марьинка ДНР.