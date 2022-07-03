Москва, , 12:04 — REGNUM Гибель жителей Белгорода — на совести американских и английских военных, которые поставляют оружие украинским националистам, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

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В этой связи парламентарий призвал признать Украину террористическим государством.

«Призываю признать Украину террористическим государством и дать жёсткий ответ бандеровцам, которые устроили обстрел Белгорода реактивными установками залпового огня. Зеленский, его приспешники, а также все те, кто виновен в гибели мирных жителей и разрушении жилых домов, должны дорого заплатить за своё преступление», — убежден парламентарий.

Он выразил обеспокоенность тем, что украинские террористы «завтра точно так же могут ударить по Курску, Воронежу, Брянску».

«Там, глядишь, и до других крупных городов долетит. Нужно дать жёсткий ответ бандеровцам. Настолько жёсткий, чтобы он навсегда отбил охоту у Зеленского атаковать мирные российские города. Ответ должен быть жёстким, масштабным и молниеносным», — заявил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские боевики нанесли преднамеренный удар ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявили 3 июля в Минобороны России.

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