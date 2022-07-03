Москва, 3 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Под прицелом Украины может оказаться часть России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация неизбежна: спецоперация России на Украине — все новости»

"Президент США Джо Байден не скрывает, что Пентагон поставляет на Украину ракеты с радиусом поражения до 4−5 тыс. километров. То есть под прицелом может оказаться часть России», — отметил Миронов.

По его убеждению, такого сценария нельзя допустить, и российские военные должны уничтожать натовское вооружение в любой точке украинской территории.

«Очевидно, что удары по российским городам, сопровождающиеся гибелью граждан, будут продолжаться до тех пор, пока наши войска не дадут сокрушительного ответа на такие злодеяния», — сказал он.

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли три человека, еще четверо пострадали. Позже стало известно еще о двух погибших. Кроме того, в Курской области ночью сбиты два украинских беспилотника «Стриж»