Москва, , 11:24 — REGNUM В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%», — сообщили в оперштабе.

Всего за сутки было выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли за сутки 47 человек, выздоровели за сутки — 2 595 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее роста заболеваемости COVID-19 на территории России в летний период не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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