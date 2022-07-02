Москва, , 07:52 — REGNUM Роста заболеваемости COVID-19 на территории России в летний период не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Об этом представитель организации рассказала 2 июля в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Вуйнович, ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, пока повсеместно циркулирует коронавирус. Представитель ВОЗ указала, что в ряде стран наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и случаев госпитализаций, связанных с коронавирусной инфекцией.

«Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», — пояснила Вуйнович.

Представитель ВОЗ уточнила, что коронавирус может распространяться совместно с вирусом гриппа и не исключила возможности появления новых штаммов SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене Роспотребнадзором всех ограничений на территории России, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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