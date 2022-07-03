Донецк, 3 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 3 июля обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 06:50 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:10 - н. п. Авдеевка - н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля украинские вооружённые формирования дважды подвергли Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.

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