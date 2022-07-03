Мелитополь, Украина, , 08:11 — REGNUM В ночь на 3 июля украинские вооружённые формирования дважды подвергли Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом 3 июля сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Залп из РСЗО Vitaly V. Kuzmin

«Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 03:00 и 04:45 (совпадает с мск — ред.)) террористы Зеленского нанесли удары по мирному городу из РСЗО большой дальности», — написал он в своём сообщении.

При этом Рогов уточнил, что в ходе первого обстрела по городу было выпущено восемь-десять ракет, а во время второго — восемь ракет. Также член главного совета ВГА регона добавил, что в данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях при обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 29 тыс. человек.