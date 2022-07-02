Вашингтон, 2 июля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Письмо определённым комитетам Конгресса США о вступлении Швеции в НАТО направил 2 июля президент страны Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Белый дом Radek Kucharski

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Профильные комитеты получат «отчёт о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора», — говорится в пояснительной записке американского лидера.

Согласно процедуре, решение о приёме в НАТО новых членов должен ратифицировать американский Конгресс.