Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Президент США Джо Байден предал свою страну ради блага Украины. Об этом 2 июля сообщила экс-конгрессвумен Тулси Габбард на своей странице в соцсети Twitter.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она напомнила, что у американского лидера неоднократно спрашивали о целях, которые преследуют США на Украине. Однако в Белом доме заявляют, что решения принимает Владимир Зеленский, за которыми следует Вашингтон.

«За самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?» — возмутилась Тулси Габбард.