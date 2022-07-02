Берлин, 2 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Россия может полностью прекратить поставки газа в Германию, поэтому потребителям следует принять меры для экономии энергоносителя. Об этом глава германского регулятора, Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил в опубликованном 2 июля интервью медиагруппе Funke.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газпром

Он отметил, что Россия на протяжении десятков лет выполняла действующие договорённости при любом состоянии отношений с Германией. Но с некоторых пор стало иначе.

Россия на 60% снизила поставки в Германию и Европу по важнейшей газовой артерии — «Северному потоку». Технические причины, которыми это объясняется, неубедительны, сказал Мюллер.

По его словам, и регулятор, и тысячи германских компаний беспокоятся из-за возможного прекращения поставок по «Северному потоку» после технического обслуживания газопровода.

«Ситуация может стать ещё хуже. Если вследствие работ газовый поток из России будет на более продолжительный срок снижен по политическим причинам, то нам придется серьёзнее поговорить об экономии», — предупредил Мюллер.

В таком случае следует подготовиться к экономии, в частности, владельцам домов и квартир — перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. Это позволит на 10-15% уменьшить потребление газа.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Nord Stream AG предупредила о том, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены ради планового технического осмотра на период с 11 по 21 июля 2022 года.

Читайте также: Газопровод «Северный поток» полностью остановят на десять дней