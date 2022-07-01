Москва, , 15:12 — REGNUM Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в компании Nord Stream AG.

Газопровод «Северный поток» Gazprom.ru

В компании рассказали, что с 11 по 21 июля 2022 года произойдёт временная остановка беих ниток трубопровода «Северный поток» для проведения плановых работ. В частности, будет произведено тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения безопасной эксплуатации.

Данные сроки были указаны в предварительном графике работ, работы запланированы заблаговременно и согласованы с партнёрами, рассказали в компании.