Москва, 1 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Передача имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государства — это фактически первый реальный пример национализации имущества компании добывающего сектора, имеющей собственников из так называемых «недружественных стран», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

«В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи», помимо Газпрома (50% плюс одна акция), являются компании Shell (Великобритания-Нидерланды) (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (Япония) (12,5%) и Mitsubishi (Япония) (10%).

Согласно указу, Газпром получит долю, пропорциональную «количеству при надлежащих ему акций в уставном капитале компании», доли остальных акционеров перейдут в собственность компании, которую создадут российские власти.

При этом остальные акционеры должны в течение месяца дать ответ правительству России, согласны ли они войти в состав новой компании.

По имеющейся информации, японские партнёры склонны продолжить сотрудничество в рамках проекта «Сахалин-2, в то время как Shell проводила переговоры с китайскими компаниями CNOOC, CNPC и Sinopec о продаже своей доли.

Очевидно, что данное решение является чётким сигналом властей России, что национальные интересы в части функционирования ключевых отраслей народного хозяйства будут соблюдаться в максимально возможной мере», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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